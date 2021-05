NBA, Phoenix perde e CP3 si fa di nuovo male: “Bisogna superare le difficoltà”

La vittoria in Gara 1 aveva ribaltato la prospettiva di tanti addetti ai lavori. Se prima dell’inizio della serie, nonostant il #7 seed, i Lakers campioni in carica erano ancora visti come favoriti contro i Suns, la grande prestazione nel primo incontro tra le due squadre da parte di Booker e soci aveva contribuito a far cambiare idea a molti. La franchigia dell’Arizona aveva dimostrato grande maturità, infliggendo una sconfitta pesante ai gialloviola.

In Gara 2 e Gara 3 però i Lakers si sono ritrovati. Forti di un Anthony Davis nuovamente decisivo e di un LeBron Jame sempre più a suo agio dopo la lunga assenza, i losangelini hanno strappato la seconda partita della serie a Phoenix e stanotte si sono portati avanti per 2-1 allo Staples Center.

Non è stata una serata facile per i Suns: il brutto gesto di Booker è stato forse il sintomo più grande del nervosismo che serpeggia tra le fila della squadra. Nervosismo, forse, dovuto anche alla situazione di Chris Paul. Infortunatosi in Gara 1 alla spalla, CP3 ha avuto problemi fisici anche questa notte:

“[Il momento, ndr]È quello che è, controllo solo quello che è in mio potere. Lavoro giornalmente per essere pronto a giocare. Quando le cose succedono, succedono. Bisogna superare le difficoltà”

Paul, nella prima metà di gara, sembrava aver recuperato il suo solito ritmo. Nella seconda parte invece, dopo uno scontro fortuito col compagno di squadra Cameron Payne non è più riuscito ad esprimersi al meglio, uscendo dal campo con 9.34 minuti rimasti sul cronometro e i suoi sotto in doppia cifra. Lo stesso Payne è intervenuto sulle difficoltà della squadra:

“Ho la sensazione che il nostro carattere stanotte fosse un po’ “annacquato”, dobbiamo ritornare ai nostri soliti standard. Dobbiamo essere più aggressivi, giocare la nostra pallacanestro per tutti e 48 i minuti”

