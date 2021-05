NBA, Denver vince Gara 3 e ringrazia Rivers: “Ha portato energia”

Passare da mesi a casa senza poter giocare una partita a una accesissima Gara 3 di Playoff NBA è un salto che potrebbe trovare molti giocatori impreparati. Non è però stato il caso di Austin Rivers, autore di una grande prestazione nella partita di questa notte contro i Portland Trail Blazers, vinta dai Denver Nuggets che ora sono avanti 2-1 nella serie.

21 punti a fine gara, con quattro triple fondamentali segnate nel quarto quarto in un parziale decisivo (quelle di squadra sono state 2o). Firmato lo scorso mese per far fronte ai numerosi infortuni, l’ex Rockets si sta rivelando un elemento davvero prezioso nell’economia della squadra. Queste le sue parole:

“È una bella sensazione, non so cos’altro potrei dire, è bello. Questo gioco è in grado di farti sentire nel peggiore dei modi possibile. Giuro, alcune nottate mi sono sentito proprio a terra. E allo stesso modo, questo gioco ti può far sentire al top”

“Sono stato seduto ad aspettare una chiamata. Mi sono affidato a Dio, gli parlavo, parlavo a me stesso, gli chiedevo ‘Qual è il tuo piano?’. Le squadre mi dicevano che erano interessate alle mie caratteristiche, ma non sapevano come mi sarei inserito nello spogliatoio. Le domande erano sulla mia persona, non sulle mie abilità, e probabilmente era ancora peggio così”

“Mi ha spezzato il cuore, perché so che persona sono e ho avuto sempre ottimi rapporti, ma basta una sola occasione per farti affibbiare un’etichetta”