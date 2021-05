I Los Angeles Lakers completano il sorpasso sui Suns, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie Playoff: i mattatori degli uomini di Frank Vogel sono Anthony Davis – 34 punti e 11 rimbalzi per lui – e LeBron James, autore di un terzo quarto straordinario.

Nothing like your first playoff game at STAPLES Center. #LakersWin pic.twitter.com/4qc5Us6NvT — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 28, 2021

Dopo i primi due quarti non troppo entusiasmanti, al rientro dall’intervallo LeBron James ha invertito la rotta, segnando sia dieci dei suoi 21 punti totali che la maggior parte dei suoi assist e rimbalzi. È proprio grazie alla prestazione di LeBron nel terzo quarto che i Lakers hanno vinto la partita, come spiega Frank Vogel nelle interviste post gara:

“Ha cambiato la partita. Si è spinto quasi oltre il limite, con la sua mentalità ha invertito la rotta della gara di questa sera. In verità tutta la squadra è cambiata dopo l’intervallo, hanno seguito le sue orme e tutto è girato nel verso giusto: offensivamente abbiamo fatto meglio rispetto ai primi due quarti, in difesa siamo andati bene in transizione, siamo stati bravi. È stato dominante e tutti ne hanno beneficiato”

"He changed to the whole game. His mindset just reversed the whole course of tonight's game, wanting to get to the rim." Frank Vogel on the big 3rd quarter from LeBron. pic.twitter.com/mBWMpNTEEn — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 28, 2021

Una vittoria arrivata davanti ai 7.825 tifosi presenti allo Staples Center che, a detta di LeBron, hanno contribuito alla realizzazione del sorpasso:

“È stata una grande emozione, una serata speciale. Abbiamo solo cercato di premiare i nostri tifosi per la lealtà che ci hanno mostrato in questi anni, abbiamo cercato di farlo giocando nel modo giusto: nei primi due quarti abbiamo fatto faticato, ma dopo abbiamo cambiato atteggiamento e la partita è andata ha preso i binari giusti. È sempre speciale giocare davanti ai nostri tifosi”

“It’s always special to play in front of the Laker faithful.”@KingJames on the support at Staples Center and the team's effort in Game-3 against the Suns. pic.twitter.com/aBobSSUcKK — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 28, 2021

Domenica sera i Lakers di Frank Vogel e LeBron James ospiteranno ancora i Suns per Gara 4, partita che può essere già decisiva per l’esito finale della serie.

