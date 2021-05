NBA, Brooklyn perde Jeff Green: definiti i tempi di recupero

Durante Gara 2, Jeff Green ha dovuto lasciare i suoi compagni dopo aver subìto una apparente contusione al piede sinistro. Ebbene, oggi Steve Nash ha annunciato che l’ala soffre di fascite plantare. Questo dovrebbe tenerlo lontano dai parquet NBA per almeno 10 giorni, per poi essere rivalutato dallo staff medico di Brooklyn.

Non una buona notizia visto che l’esterno si era affermato come un giocatore importante all’interno delle rotazioni dei newyorchesi, utilizzato peraltro da coach Nash in diverse situazioni di gioco. In ogni caso, la strapotenza messa in scena dai Nets contro Boston, potrebbe comunque bastare per passare in maniera agevole il primo turno di questi Playoff NBA 2021.

In questa stagione, il giocatore viaggia con una media di 11 punti, 3.9 rimbalzi e 1.6 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 49.2% dal campo e il 41.2% da 3 punti.

Jeff Green has a strained plantar fascia and will be re-evaluated in 10 days, Nets coach Steve Nash says. — Michael Scotto (@MikeAScotto) May 27, 2021

Leggi Anche

NBA, i Lakers rimarranno allo Staples Center fino al 2041

NBA, i Lakers ritrovano lo Staples Center ai Playoff dopo 8 anni

NBA, comunicato Sixers dopo il brutto episodio di Gara 2: individuato tifoso, scuse a Westbrook