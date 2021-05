Mercato NBA, Van Gundy rischia a NOLA: i giocatori non lo vogliono

La panchina dei New Orleans Pelicans sembra essere a rischio per Stan Van Gundy. Secondo quanto riporta Sam Amick di The Athletic, alcuni giocatori della compagine della Louisiana avrebbero esternato la loro contrarietà nel continuare a lavorare con il coach ex Detroit. Il giornalista ha riferito che il rapporto tra l’allenatore dei Pelicans Stan e il resto della squadra “non è ottimale dopo una deludente stagione da 31-41”:

“A New Orleans, i giocatori non sono d’accordo con la gestione dell’allenatore. Ci sono problemi in questo senso.”

Van Gundy, lo ricordiamo, era stato assunto durante l’ultima offseason per sostituire Alvin Gentry dopo che i Pelicans non erano riusciti a raggiungere i Playoff lo scorso anno. C’erano grandi aspettative con un allenatore esperto come lui e che ha portato – in passato – tre diverse squadre alla postseason, arrivando alle NBA Finals nel 2009 alla guida degli Orlando Magic.

Con Zion Williamson e Brandon Ingram in rampa di lancio – insieme alle aggiunte di veterani come Steven Adams e Eric Bledsoe – NOLA si aspettava certamente un risultato migliore in questa particolare annata. Ecco giustificati i malumori anche all’interno del roster che – secondo quanto riporta The Athletic – sarebbe andato in rotta di collisione con lo stesso allenatore in diverse occasioni lungo la regular season.

Resta da capire se il front office avrà la volontà di tornare sul mercato NBA per cercare una eventuale soluzione, oppure se la situazione d’emergenza rientrerà. C’è una stagione 2021-2022 da giocare, sognando finalmente i Playoff NBA.

