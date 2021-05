NBA, Booker espulso per un fallo su Schroder. Davis: “Che giocata sporca!”

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno vinto per la prima volta una partita ai Playoff all’interno dello Staples Center dal lontano 2012 e la squadra lo ha fatto regolando i Phoenix Suns in Gara 3. Il terzo appuntamento della serie, tra le altre cose, è stato macchiato da un gesto definito ‘anti-sportivo’ effettuato da Devin Booker su Dennis Schroder, quando sul cronometro mancavano poco meno di 40 secondi al termine del match. Un probabile gesto di frustrazione che ha portato all’espulsione dello stesso Booker.

Nel post-gara, tra gli altri, si è presentato Anthony Davis, il quale ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Non può accadere. Non si può fare una cosa del genere. Lo sappiamo tutti che questi sono i playoff, ma non si può spingere un avversario con due mani mentre è in volo. È una giocata sporca, Dennis poteva davvero farsi male. Bisogna tenere tutto tra le linee del campo: i falli dure o giocate di pallacanestro le accettiamo, ma spingere un avversario in volo con due mani è pericoloso. Conosco Monty e che tipo di allenatore è, lo è stato per tre anni nella mia squadra, e so che gli dirà qualcosa. Ma una giocata del genere è inaccettabile”.