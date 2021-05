NBA, un tifoso lancia popcorn addosso a Russell Westbrook, lui: “Mancanza di rispetto”

Vittoria importante quella arrivata nella notte per i Washington Wizards in Gara 2. I capitolini non hanno lasciato scampo a Phila nonostante l’infortunio occorso a Russell Westbrook durante gli ultimi 10 minuti del match. Proprio in quel momento, la stella di Washington – mentre abbandonava il campo – è stato clamorosamente colpito da dei popcorn lanciati da un tifoso di Phila, scatenando le ire dell’ex OKC. Nel post-partita, Westbrook ha commentato in questa maniera quanto accaduto:

“Ad essere onesti, questa merda sta sfuggendo di mano a tutti, specialmente a me. C’è una mancanza di rispetto generale molto alta, i tifosi fanno quello che vogliono. E noi non possiamo controllarli. Ci sono certe cose che superano nettamente la linea della tolleranza. In qualsiasi altro contesto se un ragazzo venisse da me per strada e mi versasse dei popcorn in testa, sai cosa succederebbe dopo. Dobbiamo iniziare a proteggere i giocatori. Vedremo cosa farà la NBA.”

Bradley Beal ha definito il gesto totalmente imbarazzante – stessa cosa per Scott Brooks il quale ha parlato di un’enorme mancanza di rispetto, non all’altezza della città di Philadelphia. Subito dopo l’accaduto, Valerie Camillo – business operations del Wells Fargo Center – ha commentato in questa maniera:

“È stato un comportamento inaccettabile e che non tollereremo mai al Wells Fargo Center. Siamo orgogliosi di avere i tifosi più appassionati del paese che significa avere il miglior vantaggio possibile in casa, ma quel tipo di comportamento non può avvenire qui dentro.”

Non è la prima volta che Westbrook si ritrova a ‘litigare’ con un tifoso avversario. Quattro anni fa un fan era stato espulso dall’arena dopo avergli alzato un dito medio. Nel 2019, un sostenitore dei Jazz è stato bannato a vita dalla Vivint Smart Home Arena dopo averlo insultato con epiteti razzisti. La chiosa di Westbrook alla situazione:

“Questi individui si sentono intoccabili. Il cibo mi viene lanciato, è una sciocchezza. Lo prendo molto sul personale. È sempre la stessa cosa, ne sono stufo e non vedo alcun cambiamento, anzi va sempre peggio.”

