NBA, comunicato Sixers dopo il brutto episodio di Gara 2: individuato tifoso, scuse a Westbrook

Dopo il brutto episodio di Gara 2 nella serie di primo turno Playoff NBA tra Philadelphia e Washington, i 76ers hanno annunciato provvedimenti a carico del tifoso resosi responsabile di aver preso di mira Russell Westbrook.

Reazioni di condanna dal mondo NBA. Di seguito la posizione ufficiale della franchigia.

The 76ers announce they’ve revoked the season ticket of the fan who poured popcorn on Russell Westbrook, effective immediately. He is banned from all future events. pic.twitter.com/uTjwS5O3xM

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 27, 2021