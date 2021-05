NBA, LeBron James commenta l’incidente dei popcorn di Westbrook

Il ‘popcorn incident’ andato in scena in quel di Philadelphia tra un tifoso dei 76ers e Russell Westbrook sta ormai facendo il giro del mondo. Per l’ennesima volta, l’ex giocatore di OKC si è ritrovato a fronteggiare la mancanza di rispetto in una arena NBA. Il giocatore nel post-partita ha richiamato la lega all’attenzione per cercare di limitare il più possibile comportamenti di questo tipo. Il Wells Fargo Center è già corso ai ripari procedendo all’individuazione del colpevole per prendere i provvedimenti più opportuni.

Nel frattempo, anche LeBron James si è prontamente schierato accanto alla stella dei capitolini dichiarando:

“Noi giocatori vogliamo sapere chi ha lanciato i popcorn a Russ mentre usciva per un infortunio! Ci sono telecamere ovunque nelle stanze quindi nessuna scusa! Perché se i ruoli fossero invertiti… #ProtectOurPlayers.”

Anche il nativo di Akron sembra così richiamare la lega a tutelare il più possibile i giocatori nel loro rapporto con i tifosi avversari. Adam Silver è atteso ad una risposta chiara e netta, per arginare un fenomeno che troppe volte si sta ripetendo – con pericolosa puntualità – in ogni stagione.

