NBA, i Lakers ritrovano lo Staples Center ai Playoff dopo 8 anni

La serie Playoff tra Lakers e Suns si sposta in California nella notte italiana (ore 4.00) per il suo terzo atto. Incognita Chris Paul per i Suns, anche la sua presenza in campo è considerata probabile. I gialloviola, dal canto loro, vogliono sfruttare il fattore casalingo per provare lo strappo e incanalare su binari favorevoli il matchup.

Considerata la postseason 2020-21 disputata in campo neutro nella bolla di Orlando, quella di stanotte sarà una partita a ogni modo storica per lo Staples Center, che tornerà a ospitare una Gara di Playoff dopo 2952 giorni. Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers, assapora già un’atmosfera elettrica.

2952 2952 2952… Ripetuto un po’ di volte per poter assimilare. Questo è il numero di GIORNI trascorsi dalla nostra ultima partita ai Playoff allo STAPLES Center – decisamente troppi. Stasera facciamoci sentire, che sia allo Staples o a casa vostra. Avremo rispetto gli uni per gli altri e per gli avversari.

