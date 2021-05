NBA, Drummond riflette sui quintetti dei Lakers

Andre Drummond è arrivato ai Lakers a fine marzo e negli ultimi due mesi la fase concitata di stagione e la rincorsa Playoff nel vivo non hanno certo agevolato il suo adattamento al nuovo contesto. Sul suo posto nelle rotazioni Drummond è stato molto chiaro, illustrando con lucidità le situazioni in evoluzione. Così ha parlato alla vigilia di Gara 2 contro i Suns, che si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

“ Per quanto riguarda il quintetto ‘di peso’, non abbiamo avuto tempo a sufficienza per lavorarci. Lo stiamo testando un po’ adesso con poco tempo e poca esperienza di meccanismi. Stiamo facendo un buon lavoro imparando in itinere nonostante ora si sia ai Playoff. Faremo tutto il possibile per vincere. È un fatto di sensazioni e dobbiamo fare ciò che è meglio per la squadra.”

Here is Andre Drummond's full answer to @kylegoon on if he feels like the expectations for the Lakers' big lineups are distorted by how much success AD has had playing the five in the past: pic.twitter.com/d58tvnLSEY

