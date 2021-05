NBA, Hachimura sottolinea la chiave della marcatura su Embiid

Commentando la prima partita della serie Playoff contro i Sixers, Rui Hachimura non le ha mandate a dire, specialmente per quanto riguarda Embiid.

Il centro camerunense è stato uno dei protagonisti della vittoria di Philadelphia contro gli Wizards. E proprio la marcatura e i raddoppi su di lui sono finiti sotto la lente del giocatore giapponese. Come riferisce Chase Hughes di NBCS, l’ala di Washington ha detto che i raddoppi fatti su Embiid sono stati eseguiti male e che sarà necessario impegnarsi di più quando si andrà a difendere forte su di lui.

Rui Hachimura said the Wizards' double-teams on Joel Embiid were too "half-ass." He said they need to commit more when overloading the defense on him.

