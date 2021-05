NBA, Donovan Mitchell infuriato con gli Utah Jazz dopo l’esclusione in Gara 1

Dopo essere rimasto clamorosamente tenuto ai box per Gara 1 contro i Memphis Grizzlies, il buon Donovan Mitchell sembra si sia infuriato con gli Utah Jazz. Dopo il tweet comparso stamattina sul social del giocatore – in cui si scusava con tutti i tifosi – arrivano ora i primi retroscena su come sarebbe stata gestita la decisione di tenerlo fuori dalla gara d’esordio di questi Playoff NBA da parte della compagine di Salt Lake City.

Sorry y’all… I wish I could say more…. I’ll be out there soon !❤️🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 24, 2021

ESPN conferma che Donovan Mtichell non avrebbe apprezzato affatto la decisione dei Jazz nel non permettergli di giocare contro i Grizzlies, spiegando che la cosa avrebbe certamente acuito le tensioni con la squadra per il suo ritorno dall’infortunio. ESPN ha inoltre riferito che il giocatore avrebbe deciso di lavorare con il suo staff personale per recuperare dal problema alla caviglia che lo sta tenendo lontano dai campi dal 16 aprile.

Peraltro, il nativo di New York aveva confermato ieri mattina che sarebbe stato della partita nonostante il fastidio alla caviglia. A quanto pare, però, dopo il classico shootaround i Jazz hanno ritenuto di preservare il giocatore da eventuali ricadute preferendo aspettare ancora. È chiaro che adesso Utah è alle strette e dovrà decidere in fretta se concedere il rientro del giocatore in Gara 2 o meno. C’è da chiarire anche l’attesa dei suoi compagni di squadra, dopo l’uscita di Rudy Gobert il quale ha commentato in questa maniera l’assenza di Mitchell:

“È stata un’enorme sorpresa non vederlo in campo: non fatemi domande, voglio starne fuori da tutta questa situazione – altrimenti va a finire che per provare a capire qualcosa mi verrà il mal di testa. La speranza è che stia bene per la prossima gara: voglio preoccuparmi solo di questo.”

