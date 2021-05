La NBA crea ufficialmente NBA Africa: Joakim Noah tra gli investitori

La NBA nella giornata di oggi ha annunciato la formazione di una nuova società chiamata NBA Africa, all’interno del quale troviamo diversi ex giocatori del basket USA. Nomi come quelli di Joakim Noah, Luol Deng, Grant Hill, Dikembe Mutombo e Junior Bridgeman sono tra gli investitori principali, così come troviamo uomini d’affari africani, governi e organizzazioni non governative. Tra gli altri spicca Tunde Folawiyo (CEO di Yinka Folawiyo Group), miliardario nigeriano. La NBA spera che il coinvolgimento di questa serie di finanziatori possa contribuire alla crescita della Basketball Africa League, lanciata pochi giorni fa, e aiuti ad espandere la presenza della lega nel mercato africano, anche con il lancio di nuove accademie.

Queste le parole di Adam Silver:

“Grazie all’esperienza, alle risorse, alla visione condivisa, agli investitori di successo e alle leggende della NBA, siamo fiduciosi che il basket in Africa possa diventare uno sport leader nel prossimo decennio”.

Seguito dal commento di Dikembe Mutombo:

“Non c’è niente di più importante per me che aiutare i giovani a diventare leader. E la NBA ha aiutato me e molti altri africani a diventare qualcuno e fare la differenza. L’Africa ha una delle popolazioni più giovani al mondo e i giovani africani hanno solo bisogno di opportunità e sostegno per realizzare grandi cose. La nuova NBA Africa è il prossimo passo di trasformazione per raggiungere questo obiettivo.”

Silver ha inoltre aggiunto che la società NBA Africa ha già un valore di circa 1 miliardo di dollari e spera che diventerà uno dei più grandi marchi del continente:

“Questa valutazione è strettamente correlata all’enorme ottimismo che abbiamo su questo marchio in Africa e alla nostra opportunità di poter sviluppare quello che è la NBA in molti paesi dell’Africa.”

Leggi Anche

NBA, Donovan Mitchell infuriato con gli Utah Jazz dopo l’esclusione in Gara 1

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 25 al 28 maggio

NBA, Chris Paul commenta il suo problema alla spalla