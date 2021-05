Playoff NBA, Lakers senza benzina contro Phoenix: Gara 1 è dei Suns

I Phoenix Suns vincono il primo atto della serie contro i Los Angeles Lakers e lo fanno senza troppe difficoltà. La compagine di Monty Williams ha regolato i gialloviola con il punteggio di 99-90.

Il primo quarto è di fattura dei padroni di casa i quali partono discretamente, trovando soluzioni offensive con una certa continuità. I gialloviola, invece, sembrano faticare più del dovuto anche a causa delle condizioni non perfette di LeBron James e Anthony Davis. Così ecco che il primo parziale termina sul 32-25 per i Suns. Ad inizio secondo quarto Phoenix deve fare i conti con un problema al braccio per Chris Paul subìto durante la lotta a rimbalzo con LeBron James. Il giocatore esce dal campo, prima di rientrare al termine di un check medico.

Chris Paul was shaken up after this play and headed to the locker room. pic.twitter.com/qvr79pSG1J — SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2021

In ogni caso Phoenix non si fa sorprendere e si affida nel frattempo a Devin Booker. La partita diventa necessariamente più tesa in entrambi i lati del campo, così ecco che si va all’intervallo con il punteggio di 53-45 a favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo non comincia in maniera troppo positiva per i Los Angeles Lakers che continuano a faticare con Anthony Davis in palese difficoltà. Phoenix sembra gestire meglio la sfera e riesce a fare male con diverse soluzioni offensive. I gialloviola rimangono a galla grazie ad un buon Drummond, sempre presente sotto canestro. Poi Dennis Schroder a 3’40” va dentro in layup e riporta i californiani a -7 di distanza (71-64). È, però, solo un fuoco di paglia, perché i padroni di casa tornano a macinare basketball e lo fanno ancora con Devin Booker, il quale nel frattempo raggiunge i 25 punti a referto. Il terzo quarto vede Phoenix davanti 81-68.

Negli ultimi 12 minuti, Alex Caruso si accende in difesa prendendosi due sfondamenti di fila e recuperando un altro pallone a metà campo. LeBron lo segue segnando quattro punti di fila, prima di farsi male a rimbalzo – a contatto con Chris Paul – cadendo violentemente sul parquet e sbattendo la spalla sinistra. In tutto questo, nasce un parapiglia in mezzo al parquet che coinvolge Cameron Payne e Harrell: doppio tecnico ad espulsione per il primo, tecnico per il gialloviola. A 9 minuti dal termine il punteggio recita 86-77 a favore di Phoenix. Nel frattempo da segnalare la pessima partita di Kuz che in 19 minuti non produce alcun punto. Ultimi giri d’orologio che in realtà si spengono senza shock poiché i Lakers sbagliano tutto quello che c’è da sbagliare dal campo e non riescono a regalarsi una chance di rimonta. Il risultato finale si fissa quindi sul 99-90.

Per Phoenix bene Devin Booker – 34 punti, 8 assist e 7 rimbalzi – DeAndre Ayton – 21 punti e 16 rimbalzi. Dall’altra parte segnaliamo i 18 punti, 11 assist e 7 rimbalzi di LeBron James, così come i 13 punti e 7 rimbalzi di un impalpabile Anthony Davis.

