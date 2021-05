Programmazione NBA su Sky: le partite dal 25 al 28 maggio

Tra il 25 e il 28 maggio saranno 6 gli incontri da seguire, diretta su Sky e in streaming su Now, tutti validi per il primo turno dei Playoffs. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Programmazione NBA su Sky dal 25 al 28 maggio

Notte martedì 25-mercoledì 26 maggio

ore 1.30, Gara 2: Brooklyn Nets-Boston Celtics su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita mercoledì ore 11 e ore 18 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Davide Pessina.

ore 4.30, Gara 2: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita mercoledì ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

Notte mercoledì 26-giovedì 27 maggio

ore 1, Gara 2: Philadelphia 76ers-Washington Wizards su Sky Sport NBA con commento live originale.

ore 4, Gara 2: Utah Jazz-Memphis Grizzlies su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita giovedì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.

Notte giovedì 27-venerdì 28 maggio

ore 1.30, Gara 3: Miami Heat-Milwaukee Bucks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale, D ifferita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.

ore 4.30, Gara 3: Portland Trail Blazers-Denver Nuggets su Sky Sport NBA con commento live originale.

Leggi Anche

NBA, Tobias Harris è l’eroe di Philadelphia: il commento dopo Gara 1

NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro Phoenix in Gara 1

NBA, Chris Paul commenta il suo problema alla spalla