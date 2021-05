NBA, il Play-in Warriors-Grizzlies conferma ottimi dati audience, su ESPN

Sull’onda dell’interesse generato da Lakers-Warriors, anche lo spareggio Playoff seguente tra Warriors e Grizzlies ha trainato gli ascolti del network ESPN. La partita tra Golden State e Memphis è risultata infatti la seconda gara più vista della stagione sui canali del network (media di 3.633.000 spettatori), affermandosi nel primetime americano su tutti i target pubblico di riferimento, fonte Nielsen.

Le tre gare di Play-in trasmesse da ESPN, viste da una media di 3.842.000 spettatori, hanno fatto segnare un +99% di audience rispetto alla singola gara di Play-in della passata stagione, in onda su ABC.

🏀 ESPN continues it's @NBA audience success as Friday's Play-In game – #Grizzlies defeated the #Warriors – averaged 3,633,000 viewers (Nielsen)

📺ESPN's 2nd-most watched NBA game of the season so far and won the night across all of television in prime time and in all key demos pic.twitter.com/EXPJkqoU9K

