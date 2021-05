Sono gli Washington Wizards a strappare l’ultimo pass per i Playoff: con la roboante vittoria sugli Indiana Pacers, la combriccola di Scott Brooks, Russell Westbrook e Bradley Beal giocherà contro i Philadelphia 76ers.

Domenica notte Washington scenderà in campo per la prima partita del primo turno dei Playoff, un traguardo che, a detta di coach Scott Brooks, è stato possibile grazie al grande contributo di Westbrook:

Scott Brooks said Russell Westbrook gave a speech to the team a couple of months ago ad declared that he was not missing the playoffs.

Con 18 punti, otto rimbalzi e 15 assist Russell Westbrook ha contribuito a portare Washington ai Playoff. Un traguardo da raggiungere a tutti costi, soprattutto dopo il passo falso contro Boston, come spiega lo stesso Westbrook nel post partita:

Archiviata la pratica Play-in e Indiana, Scott Brooks e i suoi ragazzi si possono concentrare su Philadelphia, prima della classe nella Eastern Conference. Una partita che, sulla carta, vede Washington sfavorita ma non è dello stesso parere Brooks che, nel post partita, analizza così la prossima partita:

Scott Brooks on the 76ers: "They put their socks on one sock at a time, just like us — unless they’re doing something tricky, putting two socks on, but I don’t think so."

— Fred Katz (@FredKatz) May 21, 2021