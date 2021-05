NBA, il Play-in Lakers-Warriors ha fatto il pieno di ascolti su ESPN

I protagonisti hanno fatto la loro parte, certo, ma dopo le tante polemiche che hanno preceduto la sua introduzione nello schema stagionale il torneo Play-in si è preso la sua rivincita. A certificarlo sono gli ascolti fatti registrare da ESPN in occasione della gara da dentro o fuori per la settima testa di serie a Ovest tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. 5.6 milioni di telespettatori medi collegati, la partita più vista sui canali del network ESPN da due anni a questa parte (Western Conference Finals 2019). +190% di audience rispetto allo spareggio Play- in tra Grizzlies e Blazers della passata stagione.

Dati positivi anche per TNT, che aveva trasmesso la prima giornata di Play-in per la Eastern Conference (+60% di audience rispetto alla media stagionale del network). In particolare, Celtics-Wizards è stata la partita più vista su TNT dalla notte inaugurale della stagione 2020-21, nel mese di dicembre.

Last night’s Celtics win over the Wizards averaged 2.5 million viewers, surpassing any TNT regular-season telecast since Opening Night. With a 6:30 p.m. ET start time, Hornets/Pacers averaged 1.4 million viewers. — TurnerSportsPR (@TurnerSportsPR) May 19, 2021

