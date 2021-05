Play-in NBA: disastro Indiana, Washington vola ai Playoff

(#9) Indiana Pacers 115 – 142 Washington Wizards (#8)

E’ una gara senza storia quella che va in scena alla Capital One Arena di Washington, dove i padroni di casa riescono a strappare il pass per la postseason superando senza difficoltà dei Pacers alle prese con una fase difensiva decisamente rivedibile e rispettando così i pronostici della vigilia.

Eppure l’avvio è quanto più equilibrato possibile, con i ragazzi di coach Bjorkgren che almeno nel primo quarto sembrano reggere l’urto (29-30).

Bisogna attendere il secondo periodo per assistere alla prima fuga dei padroni di casa, che nel corso del match arrivano anche sul +38 mentre Sabonis – devastante nel match contro Charlotte e comunque uno dei pochi a salvarsi stanotte con la tripla doppia da 19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist – e compagni che si apprestano a tirar fuori la più classica delle bandiere bianche.

Nonostante una terrificante prima parte di stagione, arriva dunque il giusto riconoscimento per gli sforzi di Bradley Beal – 25 punti per lui – e Russell Westbrook, che per l’occasione sfiora la tripla doppia con 18 punti, 8 rimbalzi e 15 assist. Ora, al primo turno di Playoff, la squadra di coach Brooks dovrà vedersela con i numeri uno dell’est, i Sixers di Simmons ed Embiid, mentre Indiana saluta qui la sua stagione chiudendo nel peggiore dei modi un’annata comunque non del tutto negativa.