NBA, Tom Thibodeau lancia i Knicks: “Vogliamo il quarto posto”

La stagione regolare ormai ad un passo dalla conclusione. Una delle sorprese di questa annata sono stati i New York Knicks. La squadra, sotto la guida di Tom Thibodeau, ha disputato una fantastica stagione, raggiungendo l’insperato obiettivo di tornare ai Playoff. Attualmente i Knicks sono quarti nella Eastern Conference, con il record di 40-31.

Con il medesimo record ci sono gli Atlanta Hawks, che sperano proprio in un passo falso dei Knicks. Ad una partita di distanza troviamo invece i Miami Heat, i quali sperano in un insuccesso di entrambe le compagini citate, con la speranza di poter risalire di qualche posizione.

Thibs, durante un’intervista per il New York Post, ha affermato che i suoi ragazzi daranno il massimo durante l’ultima partita della stagione regolare contro i Boston Celtics. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo pronti per l’ultima partita della stagione regolare contro i Boston Celtics. Non guardiamo le altre squadre. Noi vogliamo il quarto posto. È fondamentale ottenere il vantaggio del campo nel primo turno. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto sempre, stare attenti a tutte le piccole cose, rimanere concentrati. Abbiamo giocato in questo modo per tutta la stagione e non abbiamo mai cambiato questo approccio.”