NBA, Erik Spoelstra commenta la sconfitta contro i Bucks

Erik Spoelstra non ha gradito la sconfitta di ieri notte contro i Milwaukee Bucks. Questo passo falso ha minato le speranze dei Miami Heat di scalare la classifica nella Eastern Conference. Attualmente, la squadra è sesta nella Eastern Conference, ad una partita di distacco dal quinto posto, presieduto dagli Atlanta Hawks.

Spoelstra ha voluto fare i complimenti ai Milwaukee Bucks per la gara che hanno disputato. Queste le sue parole:

“Hanno giocato un ottimo primo quarto. Hanno segnato tanto nel primo periodo di gara. È vero, abbiamo segnato tante triple, ma non abbiamo sfruttato le occasioni in area. Bisogna fare i complimenti ai Bucks. Ci sono stati tanti alti e bassi anche in questo finale di stagione. Penso che adesso siamo una squadra migliore rispetto all’inizio, ma Milwaukee ha meritato.”