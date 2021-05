NBA, Brooklyn ritrova i suoi Big Three dopo 3 mesi

Per la prima volta dal 13 febbraio, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving hanno condiviso assieme il campo di gioco con la divisa dei Brooklyn Nets, partendo titolari nella sfida poi vinta 105-91 contro i Chicago Bulls. Tempismo perfetto per ritrovare quella giusta intesa in previsione Playoff, visto le sole sette precedenti occasioni in cui le tre stelle Nets hanno potuto giocare assieme causa infortuni.

Un ritorno sul parquet del Barclays Center col cruise control inserito: Harden colleziona cinque punti, cinque rimbalzi e sette assist, Durant ne scrive dodici (4-17 dal campo) conditi con none rimbalzi e sei assist ed infine Kyrie mantiene alto il profilo dei Big Three facendo registrare 22 punti.

Prestazioni ancora dettate da un sottile velo di ruggine, anche se sulla coesistenza con le altre due stelle Kevin Durant non sembra avere dubbi:

“È da un po’ che giochiamo a questo sport, quindi sono certo sapremo adattarci al meglio col tempo. Gli infortuni ci hanno impedito di giocare assieme, ma mentalmente siamo sempre stati concentrati sul trovare diversi modi per entrare nel gioco. Abbiamo sempre gridato dalla panchina, per farci sentire anche quando eravamo infortunati”

Con la vittoria assicuratasi sui Bulls, i Brooklyn Nets continuano ad occupare la seconda posizione della Eastern Conference, forti di un vantaggio di una partita piena sui Milwaukee Bucks. L’ultima giornata di regular season deciderà definitivamente i piazzamenti delle due Conference: a Brooklyn basterà vincere contro i Cleveland Cavaliers per assicurarsi la seconda piazza ad Est, indipendentemente dal risultato tra Bucks e Bulls.

