NBA, Indiana perde TJ Warren per il resto della stagione

Annata davvero sfortunata quella di TJ Warren. Uno dei protagonisti dello scorso finale di stagione all’interno della bolla di Orlando, infatti, rimarrà fuori per il gran finale a causa della frattura da stress al piede sinistro subita ancora a gennaio. Il nativo della Carolina del Nord è riuscito a scendere in campo solo in 4 occasioni – tutte a dicembre 2020 – prima di riportare il grave infortunio che sembra essere più problematico del previsto.

Pacers‘ TJ Warren (foot) has been ruled out for the remainder of the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Non è la prima volta che TJ Warren deve fronteggiare questo infortunio. Nel 2016, quando vestiva la maglia dei Phoenix Suns, si era sottoposto a intervento chirurgico per una frattura da stress: in quell’occasione, tornò in tempo per l’inizio della stagione 2017/18.

Un brutto colpo per Indiana, che perde una colonna portante della squadra: dopo l’ottimo rendimento della passata stagione, Warren aveva iniziato con il botto anche questa, registrando una media di 15.5 punti a partita.

