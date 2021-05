Luka Doncic nuovo volto del videogame NBA 2k?

Stando a quanto riportato da Heavy.com, Luka Doncic – già uomo immagine della versione mobile del videogioco NBA Live nel 2019 – ha concluso la propria partnership con EA Sports per passare alla concorrente 2k, licenziataria dei diritti per il celebre franchise game. L’accordo, del quale non si conoscono ancora dettagli, avvalora l’ipotesi secondo cui lo sloveno potrebbe essere il prossimo atleta di copertina di 2k in vista dell’edizione 2022.

Alla sua terza stagione NBA, Doncic – due volte All-Star – dovrà lottare fino all’ultimo per garantirsi con i Mavericks una nuova partecipazione ai Playoff dopo il battesimo di fuoco dello scorso anno, al primo turno contro i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George. Attualmente Dallas occupa la quinta posizione a Ovest, con appena ½ partita di vantaggio sui Blazers settimi (a oggi condannati al Play-in).

Leggi anche:

NBA, Bradley Beal si avvicina ad Allen Iverson in una particolare statistica

NBA, all’asta la card di Michael Jordan All-Star Game 1992: prezzo record

Mercato NBA, Luca Vildoza firma coi New York Knicks