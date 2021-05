NBA, gli Indiana Pacers sospendono Bitadze e l’assistant coach

Quanto successo nella notte NBA durante la partita tra Indiana Pacers e Sacramento Kings, ha decisamente imbarazzato i piani alti della franchigia di Indianapolis, la quale ha dovuto assistere inerme al litigio tra Goga Bitadze e Greg Foster – assistant coach. Ebbene, il front office dei Pacers ha preso la decisione di sospendere entrambi per 1 partita per il comportamento mostrato alla luce del sole.

Goga Bitadze drills a three and tells his assistant coach Greg Foster to “sit the f*** down”. Foster took exception to that. pic.twitter.com/AYbaBmsfzF

— Tim and Friends (@timandfriends) May 6, 2021