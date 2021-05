NBA, Nate Bjorkgren in bilico: Indiana pensa al cambio del coach

È stato un anno particolarmente difficile per gli Indiana Pacers, tra cessioni di spicco – come quella di Oladipo – e la gestione di diversi giocatori infortunati. Scusanti che però non sembrano convincere la franchigia di Indianapolis, la quale – secondo indiscrezioni riportate da ESPN – starebbe pensando di cambiare coach nel caso in cui Nate Bjorkgren non dovesse riuscire a trascinare la squadra ai prossimi Playoff NBA.

Il front office dei Pacers, in realtà, sta mettendo in dubbio la gestione del gruppo da parte dello stesso coach, poiché durante la regular season sarebbero nate diverse diatribe tra giocatori e staff. In un contesto difficile come quello visto durante l’attuale stagione, Nate non sarebbe riuscito a costruire un rapporto di fiducia con le figure più rappresentative di Indiana. Ecco perché la dirigenza sarebbe pronta a valutare attentamente il suo operato in caso di un primo passo falso.

Bjorkgren, lo ricordiamo, ha firmato un contratto triennale con i Pacers durante la scorsa offseason. Indiana è attualmente in nona posizione ad Est con un record complessivo di 30-34. Il futuro del capo allenatore passerà verosimilmente dal prossimo torneo play-in.

Leggi Anche

NBA, Steve Nash e Durant commentano la nuova sconfitta contro Milwaukee

Risultati NBA: Milwaukee batte ancora Brooklyn! Bene anche Suns, Clippers e Mavs