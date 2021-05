NBA, Bradley Beal si avvicina ad Allen Iverson in una particolare statistica

Bradley Beal ha guidato dall’inizio della stagione la lega per punti, venendo da molti pronosticato come il probabile vincitore della classifica marcatori 2020-2021. La guardia dei Washington Wizards ha specificato più volte che è maggiormente interessato ad aiutare la squadra a raccogliere vittorie per raggiungere i Playoff. Qualcosa su cui i capitolini stanno lavorando intensamente. Da quando la media di Beal si è abbassata a 29.1 punti a partita, la squadra della capitale ha vinto 14 partite delle ultime 16 giocate dal nativo di St Louis.

Con sole 6 partite da giocare ancora nella stagione regolare, Stephen Curry si è preso con prepotenza la prima posizione nella classifica marcatori, mantenendo una media spaventosa di 37.1 punti nelle ultime 17 partite.

Se il numero #3 degli Wizards non dovesse riuscire a superare il giocatore dei Golden State Warriors, diventerà il secondo giocatore nella storia della NBA ad aver guidato la classifica marcatori per più tempo, senza terminare la stagione in cima a questa particolare graduatoria.

Beal ha guidato la lega per ben 103 giorni, dal 6 Gennaio fino al 18 Aprile; meglio (o peggio) di lui ha fatto solo Allen Iverson che in questa particolare classifica ha guidato la lega per 127 giorni nella stagione 1999-2000 prima di essere spodestato da Shaquille O’Neal.

Il giocatore della squadra della capitale potrebbe entrare perciò in un club piuttosto esclusivo di “quasi vincitori” con Carmelo Anthony (06/07), Kobe Bryant (11/12) e lo stesso Iverson.

Leggi anche:

NBA, all’asta la card di Michael Jordan All-Star Game 1992: prezzo record

NBA, Kyrie Irving non parla con i giornalisti: multato

NBA, Brandon Ingram fuori: distorsione alla caviglia sinistra