NBA, tensione Indiana Pacers: rissa sfiorata tra Bitadze e un assistente

Non si placano le polemiche per gli Indiana Pacers. L’ambiente sembra essere destabilizzato, e l’episodio andato in scena nella notte potrebbe esserne una conferma. Infatti, durante un timeout, con Indiana sotto di 21, è esplosa la rabbia tra il centro Goga Bitadze e l’assistente allenatore Greg Foster. Non è chiaro cosa abbia scatenato la rabbia di Foster, ma è stato trattenuto a fatica da allenatori e giocatori, per evitare che si scagliasse contro Bitadze.

Pacers assistant Greg Foster went OFF on center Goga Bitadze during a timeout with the team trailing the Kings, 80-59.



(via @TEastNBA)pic.twitter.com/YuN6oSZeS8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2021

La partita si è poi conclusa con la vittoria dei Sacramento Kings per 104 a 93. Una brutta sconfitta, che allontana sempre di più gli Indiana Pacers da un posto ai Playoff, e che potrebbe addirittura complicare l’accesso ai Play-in. I Pacers sono infatti noni a Est, con 30 vittorie e 35 sconfitte, e con l’undicesimo posto dei Raptors lontano solo 3.5 partite.

Inoltre, secondo quanto aveva riportato Adrian Wojnarowski di ESPN, coach Nate Bjorkgren ha perso il controllo dello spogliatoio. La sua posizione sembra a forte rischio, e pare improbabile una sua riconferma anche per la prossima stagione, anche alla luce di episodi come questo.

Probabilmente Goga Bitadze ha riposto malamente a una critica di coach Foster, ma dalle immagini si nota chiaramente che è l’assistente allenatore a perdere le staffe. Gli Indiana Pacers vengono da cinque stagioni consecutive ai Playoff. Non raggiungerli sarebbe una grande delusione, che obbligherebbe la dirigenza a fare valutazioni sul roster e sullo staff tecnico.

