Mercato NBA, Luca Vildoza firma coi New York Knicks

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i New York Knicks hanno raggiunto un accordo pluriennale con Luca Vildoza. Per l’argentino un contratto di quattro anni, da $13.6 milioni totali.

Vildosa è quindi atteso nella grande mela dopo un inizio di stagione passato in Spagna, nelle file del Baskonia. Con il team, la guardia ha registrato 10 punti e 3.5 assist a partita in Eurolega, rivelandosi uno dei playmaker più intriganti del panorama europeo. La firma quadriennale è garantita solo al primo anno, cosa che permetterà ai Knicks di valutare al meglio la bontà del giocatore – da ricordare tra le altre le venture Olimpiadi, sicuro palcoscenico per Vildoza – prima di decidere se garantirgli l’intera durata del contratto.

Luca Vildoza, one of the top playmaking guards in Europe, has agreed-in-principle to a four-year, $13.6M deal with the New York Knicks, his agent Alex Saratsis of Octagon Sports told ESPN. Story: https://t.co/CIZjnKElKm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2021

Nonostante l’entusiasmo, non è ancora chiaro se l’argentino sarà in grado di scendere in campo coi compagni già da questa stagione, considerando il processo d’immigrazione, le visite mediche ed altri eventuali protocolli NBA.

