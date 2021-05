NBA, Williamson elogia Draymond Green: “Ho molto rispetto per lui”

Nella partita vinta per 103-108 contro i Golden State Warriors, Zion Williamson ha avuto modo di confrontarsi con uno dei difensori più esperti della lega: Draymond Green.

Di fatto, la prima scelta assoluta del Draft NBA 2019 nel post partita non si è limitata a fare i complimenti al numero 23 dei Warriors, da sempre un punto di riferimento per lui e moltissimi altri giocatori della lega:

“Ha un quoziente intellettivo cestistico superiore rispetto agli altri. É un grande giocatore di basket. Sa come muoversi, quando usare il fisico senza commettere fallo. Ho molto rispetto per lui.”

Con Green a difenderlo, Williamson ha concluso il match con 23 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, numeri non sottovalutabili che assieme ai 33 punti di Lonzo Ball hanno inevitabilmente inciso sul risultato finale del match.

Nonostante la sconfitta, coach Steve Kerr è convinto che le marcature da lui stabilite sono state utili ed efficaci:

“Se dovessi scegliere un giocatore nella NBA per proteggere Zion, Draymond sarebbe l’opzione giusta. Ha sempre un’ottima visione di gioco, è il difensore più intelligente del campionato e ha la forza fisica per stargli davanti. Quando hai Draymond, sai di avere sempre una garanzia in difesa”.

Con questa vittoria, i New Orleans Pelicans continuano la loro corsa per assicurarsi un posto nella postsaeson. Attualmente nella classifica della Western Conference sono all’undicesimo posto con un record 30-36, dietro “solo” a San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies e Warriors. Di fatto, le squadre che parteciperanno ai playoff sono tutt’altro che stabilite e le sorprese potrebbero non essere finite qui.

