Stephen Curry registra l’ennesimo record NBA da dietro l’arco

Altra partita e altro clamoroso record NBA ritoccato per Stephen Curry. L’asso dei Golden State Warriors, infatti, nella vittoria contro i New Orleans Pelicans ha messo a segno la sua 300esima tripla stagionale, diventando il giocatore più veloce nella storia della lega a superare quota 300. Curry ha avuto bisogno di sole 58 partite di regular season per raggiungere questo nuovo traguardo.

Steph Curry becomes the FASTEST player to reach 300 3-pointers in one season 😮🔥 Only needed 58 games. pic.twitter.com/PZPk8nNqde — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021

Curry, lo ricordiamo, detiene anche il record di triple (402) realizzate in una regular season da 82 partite. Con la pandemia che ha ridotto il calendario e qualche stop di troppo causa infortuni, il nativo di Akron non si avvicinerà al suo record personale, ma nulla toglie alla grandezza di un giocatore che ha rivoluzionato il gioco in tutto e per tutto.

Stephen sta peraltro viaggiando con una media di 5.2 triple realizzate ad allacciata di scarpe su 12.3 tentativi in questa stagione, il che lo porta a registrare un impressionante 42.7 % da dietro l’arco. Inoltre, lo ricordiamo, la stella degli Warriors è secondo nella classifica dei migliori tiratori da 3 punti, dietro al solo Reggie Miller. Quest’ultimo destinato però a cedere lo scettro allo stesso Curry probabilmente dalla prossima annata.

Leggi Anche

NBA, Nate Bjorkgren in bilico: Indiana pensa al cambio del coach

NBA, i Pelicans difendono su Curry… spegnendo le luci!

NBA, ufficiale la quarantena per Miles Bridges