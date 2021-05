NBA, Tyrese Haliburton potrebbe saltare il resto della stagione

Dopo aver trascorso un’altra annata ai margini della corsa Playoff, i Sacramento Kings dovranno probabilmente rinunciare al loro rookie Tyrese Haliburton per il resto della stagione.

ESPN Sources: Sacramento Kings guard Tyrese Haliburton has no ligament damage to his left knee, an MRI revealed, but likely will miss the rest of the season. Haliburton won’t require surgery and is expected to make a full recovery. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2021

Haliburton ha rimediato infatti un infortunio nella penultima gara della sua squadra contro i Dallas Mavericks, una vittoria per 111-99; il giocatore ha lasciato il campo durante il terzo quarto a causa di un problema al ginocchio sinistro rimediato in un contatto con Josh Richardson.

Tyrese Haliburton suffered a knee injury on this play and will not return vs. the Mavs tonight Prayers up 🙏 pic.twitter.com/qDiEiVgThy — Bleacher Report (@BleacherReport) May 3, 2021

Fortunatamente per la guardia (e tutti i fan di Sacramento), il giocatore non dovrà sottoporsi ad alcun intervento e dovrebbe recuperare senza alcune conseguenze.

Scelto con la dodicesima chiamata dell’ultimo Draft, Haliburton ha subito esibito una grande maturità cestistica e talento su entrambi i lati del campo, registrando una media di 13 punti, 3 rimbalzi, 5.3 assist e 1.3 palle rubate in 57 incontri. Anche se fuori dalla corsa per il Rookie of the Year (ormai un affare a due tra LaMelo Ball ed Anthony Edwards), Haliburton ha smentito immediatamente le critiche dei detrattori, preoccupati soprattutto per la forma particolare del suo jumpshot.

Ormai fuori dalla corsa Playoff, i Kings non hanno particolari pretese da queste ultime partite di regular season. Con tutto questo tempo a disposizione, Haliburton potrà presentarsi pronto per le prossime 82 partite.

