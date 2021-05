NBA, Morant Sicuro: “Sono uno dei migliori playmaker della lega”

Nonostante il periodo della stagione così competitivo, Ja Morant ha sempre più fiducia in se stesso e nelle sue capacità.

Più volte la sua presenza sul parquet è stata fondamentale nei momenti decisivi del match e a confermare la sua importanza all’interno del team parlano anche le statistiche. Infatti, in questa stagione sta giocando con una media di 19.1 punti, 3.9 rimbalzi e 7.3 assist a partita.

Ospite a “Inside the NBA” su TNT, il leader dei Memphis Grizzlies ha avuto modo di confrontarsi con tutti i protagonisti del noto programma televisivo. Tra questi era presente anche Shquille O’Neal, che da sempre ama stuzzicare i giovani e le grandi star della lega.

Tra le domande più interessanti che hanno generato diverse discussioni, c’è proprio quella posta dalla leggenda dei Los Angeles Lakers, che ha chiesto a Morant dove si collocherebbe in una classifica che coinvolge tutti i playmaker della NBA.

Il 21enne, senza dubbi, ha risposto così:

“Mi metterei nella top 5, di sicuro”

Un’affermazione decisa, senza troppi giri di parole, che viene da un giocatore il quale da quando ha messo per la prima volta piede sul parquet non ha fatto altro che migliorare in modo costante, facendosi sempre trovare pronto per le esigenze del team e dello staff della franchigia.

Proprio per questo motivo, in molti difficilmente lo darebbero lontano dalla top 10 dei playmaker della lega. Una posizione molto vicina dunque ai big come Stephen Curry, James Harden, Kyrie Irving e Russell Westbrook.

Indipendentemente dalle parole di Morant, non si può negare il fatto che da quando è arrivato in NBA, i Grizzlies hanno portato avanti importantissimi progressi.

Infatti, al momento la franchigia si trova al nono posto della Eastern Conference con un record 32-32, ad un passo dall’ottava posizione tenuta dai Golden State Warriors.

La corsa per arrivare alla postseason non è ancora finita e le carte da giocarsi non mancano, ma questo Ja Morant lo sa.

Leggi anche:

La NBA risponde alle critiche di LeBron James sul torneo Play-in

NBA, Williamson elogia Draymond Green: “Ho molto rispetto per lui”

Stephen Curry registra l’ennesimo record NBA da dietro l’arco