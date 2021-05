NBA, Grizzlies e Warriors si assicurano l’accesso al torneo Play-in

Nella scorsa nottata i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors si sono qualificati matematicamente al torneo Play-In. Per quanto riguarda i ragazzi allenati da Taylor Jenkins, si tratta del secondo anno consecutivo dopo l’eliminazione dello scorso anno contro i Portland Trail Blazers.

Memphis si trova al momento al nono posto ad Ovest, ed è attesa dalla rivincita contro Dallas, da una serie da due contro Sacramento e da una gara finale contro Golden State che potrebbe essere decisiva per il piazzamento finale. La guardia dei Grizzlies Dillon Brooks si è espresso riguardo la situazione di squadra, affermando di non voler ripetere l’errore dell’anno precedente.

“Ci fa sentire bene il fatto di essere qui, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo risultato. Il nostro lavoro non è finito però. Vogliamo piazzarci bene in classifica e giocare al massimo ogni incontro da qui alla fine della stagione.”

Nella stessa situazione si trovano i Golden State Warriors, che si sono guadagnati l’accesso al torneo vincendo contro la prima della classe, gli Utah Jazz, nella scorsa nottata. Nonostante le polemiche riguardo il formato del torneo, criticato anche da Draymond Green, la banda di Curry sembra pronta a guadagnarsi un accesso ai Playoff.

Il numero #30 per l’occasione, ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi, alcune memorie dalle annate 2013-2014.

“La situazione in cui ci troviamo mi rievoca il 2013 e il 2014. Conosco la situazione in cui si arriva ai Playoff con una squadra giovane e non favorita. Siamo già stati qui, e ricordo che in questi casi nessuno scommette su di te. Non siamo così lontani da quegli anni, dobbiamo ricordare come ci sentivamo, e fare di tutto per giocare al meglio.”