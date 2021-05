NBA, Taylor Jenkins commenta la vittoria contro i Magic

Taylor Jenkins è molto soddisfatto di come sta giocando la sua squadra. I Grizzlies hanno ottenuto la 32a vittoria stagionale, contro gli Orlando Magic. La franchigia del Tennessee è molto vicina all’obiettivo stagionale prefissato, ovvero quello di raggiungere i Playoff.

Jenkins, in conferenza stampa, ha voluto lodare i suoi ragazzi, elogiandoli per il terzo quarto messo in scena con 36 punti segnati e 15 subiti. Queste le sue parole:

“La nostra difesa è stata ottima per tutti i quarti della partita. I ragazzi hanno giocato con molta energia e sono stati sempre attenti a quello che succedeva in campo. Hanno giocato di squadra, aiutandosi a vicenda. Sono molto felice del lavoro in transizione: abbiamo creato ben ventinove punti. E poi la palla è stata gestita e mossa in maniera magistrale.”

Jenkins poi ha parlato delle difficoltà della sua squadra nel primo quarto:

“Come me lo spiego? Abbiamo avuto diverse occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Poi però abbiamo cambiato marcia. Nell’intervallo ci siamo detti cosa andava bene e cosa no. I ragazzi sono stati molto bravi. È stata una partita complessivamente positiva.”

