Vanessa Bryant onora la figlia Gigi con la nuova linea “Mambacita”

Vanessa Bryant ha festeggiato il compleanno di sua figlia Gigi in modo speciale quest’anno. Quindici mesi dopo la morte di Gigi nell’ormai famoso e tragico incidente in elicottero insieme a suo padre, Kobe, Vanessa ha annunciato il lancio di una linea di abbigliamento che in realtà prende il nome da Gigi: Mambacita. La linea è stata lanciata nella giornata di ieri, 1 maggio, ossia durante il compleanno della stessa Gigi. Vanessa Bryant e la sua figlia maggiore, Natalia, hanno postato alcune foto su Instagram con le felpe ‘Mambacita’. Sui capi d’abbigliamento è presente anche il numero 2 – numero di maglia di Gigi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)

I capi saranno disponibili non solo in taglie unisex per adulti, ma anche in taglie per bambini. Bryant ha chiarito su Instagram che il 100% dei proventi andrà alla Mamba and Mambacita Sports Foundation, che sostiene iniziative benefiche legate al mondo sportivo.

Per lanciare la nuova linea d’abbigliamento, Vanessa ha chiesto aiuto anche a Stephen Curry, il quale nel pre-game contro gli Houston Rockets, si è presentato all’arena con la felpa Mambacita. Stesso discorso per Draymond Green.

