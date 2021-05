NBA, infortunio per Kelly Oubre Jr: problemi alla mano sinistra

Nella netta vittoria di Golden State contro Houston, la franchigia californiana deve incassare un nuovo infortunio per Kelly Oubre Jr. Il giocatore, infatti, ha riportato la rottura del legamento del polso sinistro e la frattura del palmo della mano. Questo, almeno, quanto riporta in esclusiva The Athletic per voce di Shams Charania. Oubre verrà comunque sottoposto a tutti gli esami del caso nelle prossime ore. Dopodiché verrà stilato un programma riabilitativo definito.

Warriors’ Kelly Oubre Jr. has a torn ligament in his left wrist and a fracture on the palm, sources tell @TheAthletic @Stadium. Oubre reaggravated his wrist on April 9, missed 11 days and returned for five games, attempting to play through the injury and compete on the floor. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2021

L’ala si era fatta male alla mano sinistra il 9 aprile scorso, riaggravando il polso nell’ultima uscita contro i texani di poche ore fa. Il giocatore era rientrato in campo dopo 11 giorni di assenza, in anticipo rispetto la tabella di recupero prevista, cercando di superare il dolore. Gli Warriors sono in un momento delicato della loro stagione, poiché stanno lottando per l’accesso ai Playoff NBA. Attualmente la compagine di Steve Kerr si trova in nona posizione, perfettamente in linea per il torneo play-in. Golden State ha ancora otto partite da giocare, prima di terminare la regular season. A questo punto, senza Kelly Oubre Jr.

