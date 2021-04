I Los Angeles Lakers escono sconfitti dalla gara di questa notte contro Washington: per gli uomini di coach Frank Vogel si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Al termine della partita, l’allenatore dei Lakers ha fatto il punto della situazione, parlando anche delle condizioni di Anthony Davis – 26 punti per lui stanotte – e del ritorno di LeBron James.

La recente sconfitta non preoccupa più di tanto Frank Vogel, soprattutto visto come Anthony Davis sta ritrovando, partita dopo partita, la miglior condizione fisica. Un aspetto che, insieme al recupero degli infortunati e alla crescente alchimia tra i giocatori, può essere determinante nel post-season:

"We just have to look forward, put this trip behind us, and continue to work on what we're doing." Frank Vogel with @LakersReporter on reintegrating AD and eventually LeBron for the final stretch of the regular season. pic.twitter.com/i9fKJQ2jNV

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 29, 2021