Risultati NBA: Brown protagonista con 38 punti! Bene Phila, male i Clippers contro Phoenix

(19-43) Orlando Magic 109-104 Cleveland Cavaliers (21-41)

Sono gli Orlando Magic a uscire vincitori dallo scontro delle zone basse della Eastern Conference. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 23 punti nell’ultimo quarto, i Cavs, guidati da Garland (25 punti e 10 assist) e Cedi Osman (19 punti, quattro rimbalzi e tre assist), non sono riusciti a completare la rimonta portando a casa il successo. Gary Harris segna 19 punti per i Magic, Cole Anthony e Chuma Okeke ne mettono 18.

(34-29) Atlanta Hawks 83-127 Philadelphia 76ers (41-21)

Grazie a una vittoria dominante contro gli Hawks, Philaldephia raccoglie il 41esimo successo stagionale e si qualifica aritmeticamente ai Playoff. Una vittoria mai a rischio per i Sixers, che già dopo il primo quarto si trovano sul +20. Seth Curry segna 20 punti, Joel Embiid e Tobias Harris entrambi 17 con un minutaggio limitato, visto l’esito scontato della partita. Per gli Hawks, ancora senza Trae Young e Bogdanovic, John Collins segna 21 punti e cattura quattro rimbalzi.

(36-26) Los Angeles Lakers 107-116 Washington Wizards (28-34)

I Washington Wizards, dopo un inizio stagione molto difficile, continuano la loro corsa per un posto ai Play-in e battono i Lakers, ancora senza LeBron James. Protagonisti della vittoria alla Capital One Arena sono Bradley Beal e Russell Westbrook. Il primo segna 27 punti tirando 11/18 dal campo, il secondo mette a referto la 13esima tripla doppia in stagione con 18 punti, 18 rimbalzi e 14 assist. Per i Lakers, da segnalare i 31 punti e cinque rimbalzi di Anthony Davis in 31 minuti sul parquet, oltre alla doppia doppia (17 punti e 11 rimbalzi) di Drummond e i 16 punti di McLemore in uscita dalla panchina.

(30-32) Charlotte Hornets 111-120 Boston Celtics (33-30)

Dopo tre sconfitte consecutive i Boston Celtics tornano a sorridere raccogliendo un successo in casa contro gli Hornets. Celtics che riescono a resistere alla rimonta avversaria dopo aver accumulato un vantaggio di venti punti nel primo quarto. Ottime prestazioni di Jaylen Brown (38 punti, sette rimbalzi e 7/13 dall’arco dei tre punti) e Jayson Tatum (35 punti, otto rimbalzi e altrettanti assist). Guida gli Hornets Graham con 25 punti e sette assist, mentre P.J. Washington e Miles Bridges mettono entrambi a referto 19 punti.