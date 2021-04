NBA, Erik Spoelstra timbra la vittoria nº 600 in carriera

Erik Spoelstra, al quarto posto per vittorie complessive in carriera tra gli allenatori in attività, ha mandato in archivio nella notte NBA il successo nº 600. Una cifra tonda di grande significato, anche perché ottenuta in toto con i Miami Heat, la stessa franchigia che lo promosse a capo-allenatore il 28 aprile 2008, dopo il passo indietro di Pat Riley.

Al termine della partita contro gli Spurs, una sfida che ha segnato capitoli importanti della sua carriera in Florida, Spoelstra ha commentato così il traguardo raggiunto ai microfoni di Bally Sport Sun:

“Penso sempre a Pat e Miki [Arison], che mi hanno dato l’opportunità di allenare con questa incedibile franchigia. Sento la grande responsabilità di farlo nel modo giusto perché è qualcosa che loro hanno iniziato e creato. Inoltre, penso sempre a ciò che mi disse Pat quando mi comunicò per la prima volta che sarei stato l’allenatore. Disse: ‘Accettalo. goditelo, fai del tuo meglio ogni giorno, ma il tempo passerà con uno schiocco di dita. Chiuderai gli occhi e saranno passati già dieci anni della carriera.’ Al tempo ero travolto dal solo pensiero del passo successivo da compiere, conferenza stampa o che altro. Dieci anni mi sembravano un secolo. Ora sono qui dopo 13 anni.”

