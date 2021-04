La NBA multa Kevin Porter Jr in seguito ai fatti di Miami

Arrivano i primi provvedimenti per la violazione del protocollo di salute e sicurezza da parte di Kevin Porter Jr. La NBA ha infatti deciso di multare Porter Jr per 50 mila dollari. Il giocatore degli Houston Rockets aveva fatto visita a un night club di Miami lo scorso 19 aprile, venendo meno alle regole imposte dal protocollo. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Rockets guard Kevin Porter Jr. has been fined $50,000 for violating the league’s Health and Safety Protocols when he was in Miami club on April 19. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2021

Insieme a Kevin Porter Jr era presente anche il compagno di squadra Sterling Brown. Brown è poi stato coinvolto in una rissa all’uscita del night club, in cui è rimasto ferito al volto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Su di lui la NBA deve ancora pronunciarsi.

Ecco il comunicato attraverso il quale la NBA ha comunicato e giustificato la multa a Kevin Porter Jr:

“La guardia degli Houston Rockets Kevin Porter Jr è stata multata per 50 mila dollari per aver violato il protocollo di salute e sicurezza della Lega, che tra le varie cose proibisce gli incontri al chiuso tra 15 o più persone o entrare in bar, saloni, club o simili attività, come annunciato oggi da Byron Spruell. Porter Jr ha violato queste regole quando frequentò un club a Miami il 19 aprile.”

