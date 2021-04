NBA, gli Utah Jazz segnano 154 punti contro Sacramento: è record

Gli Utah Jazz hanno scelto il modo migliore per uscire da una serie di due sconfitte consecutive, e lo hanno fatto ‘rompendo’ un record di franchigia parecchio longevo.

La vittoria della squadra sui Sacramento Kings per 154-105 ha segnato un nuovo record di punti in una partita per la franchigia, superando i 153 segnati contro New Orleans nel 1978. Il successo arrivato con 49 punti di distacco dagli avversari, è inoltre il più ampio margine di vittoria nella storia della franchigia.

I Jazz hanno ottenuto questa vittoria mandando ben 8 giocatori in doppia cifra, e senza giocatori chiave come Donovan Mitchell e Mike Conley. La facilità con cui la franchigia dello Utah ha raggiunto questo punteggio, ha sorpreso anche Georges Niang, alla terza da titolare in carriera, e autore di 19 punti.

“Credo di non aver mai visto un 150 sul tabellone, prima d’ora. Il nostro interesse era di andare lì fuori, e far capire di che pasta siamo fatti.”

Gli Utah Jazz hanno dominato la partita contro i Kings in lungo e in largo, mantenendo il 64% dal campo, il 58.5% da tre punti e il 95.2% dai liberi. La prestazione è stata più che apprezzata dal coach Quin Snyder, che non può che essere contento dei progressi della squadra.

“Verrò preso per pazzo, ma credo che abbiamo giocato meglio la scorsa partita. Con la differenza che abbiamo semplicemente tirato male. Stanotte siamo stati solidi, e ovviamente, abbiamo mandato a segno i nostri tiri.”

