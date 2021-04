Dopo 11 anni i Phoenix Suns tornano ai Playoff: la vittoria di questa notte contro i Clippers ha messo fine alla loro assenza dalla post-season, la seconda striscia negativa della storia NBA dopo i Kings (14 anni senza Playoff). Gli artefici dell’impresa sono Chris Paul, autore di 28 punti e 10 assist, e Devin Booker, forte dei suoi 21 punti realizzati.

The Suns have clinched a spot in the 2021 @NBA Playoffs Tonight we celebrate, tomorrow we’re back to work #RallyTheValley

L’ultima apparizione dei Suns ai Playoff risaliva al 2010, quando Steve Nash e Amar’e Stoudemire guidarono la squadra fino alle finali di Conference, perse poi contro i Lakers. Da allora ne sono passati di giocatori e allenatori e questa notte, finalmente, Monty Williams è riuscito a coronare il sogno di una città:

“Non ci sono parole per descrivere le emozioni di questa sera: sono grato a Dio e ai miei ragazzi per quello che abbiamo fatto in così poco tempo. Il traguardo di questa sera è la dimostrazione che il nostro programma funziona e che abbiamo tanta qualità: i ragazzi hanno lavorato bene, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto, sono davvero felice per loro. Affronteremo i Playoff con la stessa fame che abbiamo avuto finora: non ci accontentiamo, non siamo soddisfatti perché ci sentiamo come se stessimo grattando solo la superficie”