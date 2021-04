NBA, Steve Kerr carica i suoi: “I Playoff iniziano ora”

Dieci partite separano i Golden State Warriors dal termine della stagione regolare 2020-2021. Dieci partite importantissime, in cui punteranno ad avere accesso almeno ai Play-in, per potersi giocare un posto nella postseason. In vista della volata finale, il coach degli Warriors Steve Kerr ha deciso di motivare la squadra:

“L’ho detto alla nostra squadra questa mattina, ‘i Playoff iniziano adesso’. Nella mia mente, le prossime dieci partite sono già partite di Playoff.”

L’obbiettivo di Kerr e giocatori è raggiungere il settimo posto. Per farlo, avranno bisogno di tutti gli effettivi a disposizione. Eric Paschall, fermo da 12 partite a causa di un infortunio al flessore dell’anca sinistra, tornerà in campo durante il prossimo giro di trasferte, che inizierà giovedì a Minneapolis.

Paschall è tornato a giocare dei 3 contro 3 con coach e compagni ieri. Oggi ha invece giocato alcune partitelle 5 contro 5, e le sue condizioni fanno ben sperare per un suo rapido rientro, come dichiarato dallo stesso giocatore:

“Mi sento un pochino meglio. Ora si tratta solo di tornare a sentirmi me stesso di nuovo. Per un po’ non riuscivo veramente a camminare. Non potevo fare nulla. Era difficile pure alzarsi dal letto. Era dura fare qualsiasi cosa.”

Eric Paschall participated in some light, controlled 5-on-5 scrimmaging today. Team still hopeful he'll return at some point during upcoming road trip. — Connor Letourneau (@Con_Chron) April 28, 2021

Anche Kent Bazemore dovrebbe tornare per la partita di giovedì notte contro i Minnesota Timberwolves. Il giocatore era rimasto ai box poiché coinvolto nel protocollo di salute e sicurezza della NBA. Oggi Bazemore non si è allenato, ma dovrebbe uscire dal protocollo giusto in tempo per partire con i compagni.

Kent Bazemore (health and safety protocols) will join the Warriors on the team flight to Minnesota today. He is expected to start tomorrow vs. the Timberwolves. — Connor Letourneau (@Con_Chron) April 28, 2021

Infine Steve Kerr ha anche parlato di Gary Payton II, Il 10 day contract del giovane scade oggi, e non accompagnerà gli Warriors nel prossimo giro di trasferte. Coach Kerr ha dichiarato di sperare in una sua conferma fino al termine della stagione, ma è chiaro che Golden State stia valutando anche altre opzioni nel ruolo.

