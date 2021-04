NBA, Dwyane Wade racconta la paura di marcare Stephen Curry

Dwyane Wade la scorsa notte è intervenuto in diretta nazionale su TNT per commentare il magnifico mese di aprile registrato da Stephen Curry. L’ex leggenda dei Miami Heat ha menzionato in particolar modo la capacità del nativo di Akron di suscitare paura nei suoi avversari grazie alle sue qualità uniche:

“Chiaramente sei sempre un po’ spaventato davanti a lui perché non sai cosa mai farà. Ha un range di tiro incredibile. È un ragazzo che può tirare tranquillamente da qualsiasi punto del campo, può usare la mano destra o la mano sinistra. Poi quando scarica la palla, diventa ancora più letale con i suoi tagli e con l’uso degli schemi di Golden State. È semplicemente impossibile difendere contro di lui. Ovviamente, la sua capacità di segnare da 15 metri è quella che sorprende un po’ tutti, ma quello che più mi piace di lui è che ha questa capacità di scaricare la palla e di giocare lontano dalla sfera che è eccellente, così come la sua capacità di poter attaccare il ferro difendendo la palla in tutti i modi: è anche un ottimo finalizzatore vicino canestro. La gente non gli dà credito per questo. Assorbe bene tutti i contatti che subisce. Questo ragazzo è fenomenale. “

Infatti, oltre alle sue cifre clamorose da dietro l’arco, Curry nelle ultime 36 partite sta tirando con il 66.7% quando si ritrova a 1.5 metri dal ferro. La sua pericolosità sembra non avere limiti.

