NBA, Michael Porter Jr: “Jokic difensore sottovalutato”

La corsa al premio di MVP della stagione regolare ha visto in Nikola Jokic il più continuo, sia nelle cifre sia nelle prestazioni, fra i candidati.

Il lungo serbo dei Denver Nuggets ha portato la squadra di coach Malone al quarto posto nella Western Conference con un record di 41-21 e cifre personali che sfiorano la tripla doppia di media.

Nella notte, la vittoria contro i New Orleans Pelicans è arrivata con una stoppata del Joker su Zion Williamson e i compagni hanno voluto sottolineare la giocata decisiva nella metà campo dove Jokic è ritenuto meno a suo agio.

A fine partita, Michael Porter Jr. ha dichiarato come secondo lui una grande capacità di Jokic in difesa sia quella di posizionarsi in maniera intelligente:

“E’ decisamente un difensore sottovalutato. Non sarà il giocatore più veloce o più atletico, ma usa il cervello e si mette nel posto giusto.”

I Nuggets faranno affidamento sul talento di Jokic per guidarli nei Playoff e sull’apporto offensivo di Porter Jr. a seguito dell’infortunio che ha messo fuori gioco Jamal Murray.

