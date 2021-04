NBA, Zion Williamson commenta il fallo non fischiato a 2 secondi dal termine

In una delle partite più combattute della notte, i Denver Nuggets l’hanno spuntata sui New Orleans Pelicans per 114-112. A 2 secondi dal termine, Nikola Jokic si è reso protagonista di una giocata piuttosto contestata, stoppando da dietro l’avversario, Zion Williamson, e colpendo sia il pallone che la stella di NOLA.

A fine partita il numero #1 dei Pelicans è intervenuto sulla questione, parlando ai microfoni di Bally Sports New Orleans.

“Non hanno chiamato il fallo, non c’è molto che posso fare. Si può solo imparare da cose simili, avremmo dovuto chiudere la partita prima. Non credo che tuffarsi e simulare un fallo dia davvero un vantaggio in queste situazioni, penso solo a giocare al mio meglio e quando vado in lunetta è perché ho subito fallo, non perché l’ho procurato in qualche modo.”

Le successive domande, riguardavano invece il fatto che le superstar più affermate della lega tendano a ricevere più chiamate in situazioni di fallo e un commento sulla prestazione di Lonzo Ball, autore di una tripla doppia.

“Sono solo al secondo anno, devo guadagnarmi il rispetto degli arbitri perché si possano fidare delle mie chiamate. Lonzo? Ha giocato molto bene stasera, ci ha aiutato in transizione e ha aumentato il ritmo di tutta la squadra. Ha giocato davvero in modo eccellente, ma siamo stati tutti ottimi. Dobbiamo limare dei piccoli dettagli, è su questo aspetto che Denver è stata migliore di noi, sono riusciti a spuntarla limitando al massimo gli errori e capitalizzando sui nostri.”

