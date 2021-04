NBA, Chris Paul porta Phoenix ai Playoff: “So chi sono e cosa posso fare”

In occasione dell’ultima partita di regular season trasmessa dalla televisione nazionale dei Phoenix Suns, Chris Paul ha chiaramente alzato il suo livello. L’11 volte All-Star ha segnato 25 dei suoi 28 punti nel solo secondo tempo all’interno della vittoria per 109-101 contro i Los Angeles Clippers. Una prestazione che non ha stupito più di tanto i suoi compagni di squadra, a partire da Cameron Payne:

“È CP3. È fantastico quello che fa. Ha davvero fatto un passo avanti nell’ultimo quarto. Poi è uno che ti parla e ti consiglia in continuazione: l’ha fatto prima e dopo la partita. È una benedizione averlo in squadra. Stasera ha fatto la differenza su entrambi i lati del campo.”

Per la prima volta in 11 anni la squadra, giocherà dunque nei prossimi Playoff. Si tratta di una prima volta per Devin Booker, che l’anno scorso ha mancato di poco la partecipazione alla postseason:

“Ci è voluto un po’ per arrivare fino a qui, ma è davvero una bella sensazione. Sono stato zitto e lavorato 5 anni per raggiungere questo obiettivo. Coach Monty (Williams) ha sempre detto che la preparazione porta ad avere opportunità… e questa è esattamente la nostra situazione attuale.”

Discorso un po’ diverso per Chris Paul, ormai un abituè dei Playoff:

“Mi sento come se lo dicessi da sempre: so chi sono. Sapevo chi era Book quando sono arrivato qui. Mi aveva parlato anche di alcuni ragazzi della squadra. E sapevo quanto fosse orientato al dettaglio coach Monty. Avevano già costruito una certa cultura quando sono arrivato qui.”

Oltre alla discreta produzione sotto il profilo dei punti, Paul ha distribuito anche 10 assist ai suoi compagni di squadra: Booker (21 punti), Payne (15 punti in 22 minuti) e Frank Kaminsky (13 punti in 15 minuti) ne hanno approfittato. Per la felicità del play:

“Sono contento che i ragazzi della nostra squadra possano giocare sulla TV nazionale in modo che le persone possano vedere il lavoro che fanno.”

Leggi Anche

NBA, Jeanie Buss racconta di quando Chris Paul fu ad un passo dai Lakers

NBA, Zion Williamson commenta il fallo non fischiato a 2 secondi dal termine

NBA, record per Dejounte Murray