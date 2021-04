Stephen Curry registra l’ennesimo record NBA da 3 punti

Stephen Curry nella notte ha segnato nuovamente altri 37 punti e stabilito un record NBA per quanto riguarda il numero di triple in un mese, ossia 85, nella partita vinta contro i Sacramento Kings per 117-113. Curry ha tirato 11 su 21 dal campo, di cui triple messe a referto. Il suo totale di aprile ha superato il record NBA di 82 di James Harden stabilito a novembre 2019. Si tratta dell’ennesimo gesto di grandezza di un giocatore infinito. Queste le parole di Steve Kerr sul suo pupillo:

“È davvero pazzesco. Ha messo un paio di bombe stasera davvero incredibili, anche per lui … è arrivato a metà campo e Sacramento sapeva che avrebbe sparato dall’arco: c’era Luke Walton che stava urlando alla sua squadra per chiedere di difendere su di lui ovunque. È incredibile. Non so più cosa dire.”

Durante il suo mese da record, Curry ha segnato una media di 38.2 punti con il 52.9% dal campo e il 47% dalla lunga distanza. Curry ha realizzato 10 o più triple in quattro diverse partite nel mese di aprile. Insieme ai suoi numeri clamorosi, il nativo di Akron ha spinto gli Warriors ad una serie di 7 vittorie su 12 partite.

37 points. 7 threes.@StephenCurry30 is a walking highlight reel 📽️ pic.twitter.com/ug4weZk4Tz — Golden State Warriors (@warriors) April 26, 2021

